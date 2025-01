[Sorties Comics] Mercredi 15 Janvier

Panini Comics

Donny Cates, Ryan Stegman, Iban Coello…



Virus débarque et menace de tout arracher à Eddie Brock. Quand leur combat dégénère, Venom se trouve propulsé dans le futur… Il devra nouer de nouvelles alliances et trouver le moyen de rentrer chez lui où l’attend l’horreur absolue : Knull, le terrifiant Roi en Noir et dieu des Symbiotes.

(Contient les épisodes US Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom (2020) 1 (II), Venom (2018) 26-34 et 200, King in Black (2021) 1-5 et Web of Venom: Wraith (2020) 1, précédemment publiés dans VENOM 9, 100% MARVEL : VENOM 7 et MARVEL ABSOLUTE : KING IN BLACK)

Prix : 39.95€