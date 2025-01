[Sorties Comics] Mercredi 08 Janvier

Panini Comics



Pas de note

Issu d’un quartier défavorisé de New York, Sam Wilson tente de venir en aide aux plus démunis. Mais sa rencontre avec Steve Rogers change à tout jamais le cours de sa vie. Après avoir endossé l’identité du Faucon, Sam se voit confier par Steve la mission de reprendre le flambeau en tant que Captain America.

(Contient les épisodes US Captain America (1968) 118 et 137, Captain America: Sentinel of Liberty (1998) 8-9, All-New Captain America (2015) 3, Captain America: Sam Wilson (2015) 9 et 13 et Not Brand Echh (1967) 3 (extrait), précédemment publiés dans CAPTAIN AMERICA : L'INTÉGRALE 1968-1969 et 1971, MARVEL OMNIBUS : CAPTAIN AMERICA PAR MARK WAID, MARVEL NOW: ALL-NEW CAPTAIN AMERICA, MARVEL NOW: CAPTAIN AMERICA: SAM WILSON 2 et inédit)

Prix : 8.99€