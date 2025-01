2024 une année exceptionnelle en comics ?

L’année 2024 fut un très bon cru pour les éditeurs de comics et les comic-shop.

Plus que d’autres années, on aura vu le lancement de nouvelles séries et d'initiatives de la part des Big Two, mais aussi des autres éditeurs (Image Comics, IDW, etc.) qui ont rencontré un énorme succès. Que ce soit dans la revalorisation d’anciennes franchises, la réinterprétation d’univers déjà connus ou même la création de nouvelles séries.

On a décidé de faire un point et de revenir sur les grandes sorties en comics de l'année passée.

Energon Universe, le succès grandissant

Si ce nouvel univers partagé des licences Transformers et GI Joe a débuté en 2023, cette année a été la confirmation du succès de l’Energon Universe avec le lancement de deux mini-séries qui ont servi de prequels à la nouvelle série régulière de GI JOE.

Chaque nouveaux titres lancé a été un succès financier et critique. Le premier numéro de GI Joe a eu 225 000 commandes battant le record détenu par Transformers #1 (2023) avec ses 153 000 commandes. À partir de Mars 2024, la franchise à vendu plus d’un million de numéros de Void Rivals, Transformers, Duke et Cobra Commander en moins d’un an.

On peut trouver plusieurs raisons pour expliquer un si grand succès car ce n’est pas la première fois que Transformers et GI Joe profitent d’une relance en comics. D’abord, pour les néophytes à ces licences c’est un parfait point d’entrée qui permet d’introduire ces univers. Sans compter que contrairement aux anciennes tentatives de faire un univers partagé autour des licences d’Hasbro, la construction de cet univers fonctionne très bien et les deux univers de GI Joe et Transformers se mélangent bien. Pour tout dire, la lecture des différents titres de la gamme m’a beaucoup fait penser au reboot les New 52, mais en plus réussi car c’est réellement le début d’un univers où on n’a pas besoin de connaître les événements précédents (Lors des New 52, les titres Batman et Green Lantern étaient une continuation un peu bâtarde d’évènements se déroulant avant le reboot). Enfin les équipes créatives sont de hautes volées avec des stars modernes des comics qui s'occupent de l’écriture (Robert Kirkman, Daniel Warren Johnson, Joshua Williamson, etc.) et des dessins (Daniel Warren Johnson, Lorenzo De Felici, Tom Reilly, etc.) qui modernise ces univers avec réussite.

Comme pour d’autres initiatives que nous détaillerons plus bas, il n'y a pas énormément de titres à suivre en même temps pour cet univers. Actuellement il y a 3 séries régulières, qui seront sûrement accompagnées par des mini-séries, c’est très facile à suivre sans trop dépenser.

Où trouver en VF ? : C’est Urban Comics qui s’occupe de publier les titres de l’Energon Universe. Pour l'instant, les titres de la première année ont été publiés en 2024. Les titres suivants seront publiés l’année prochaine avec Destro et Scarlett pour février 2025.

Ultimate Universe

C’est le retour d’un nom bien connu des fans de comics. Cependant, il peut prêter à confusion, car il se différencie de l’ancien univers Ultimate tout en gardant l’essence du projet d’origine, en modernisant son univers et ses personnages. Autant le dire de suite, là aussi, c’est une grande réussite pour Marvel. Le premier numéro d’Ultimate Spider-Man en est à la 7ème réimpression avec plus de 450,000 copies qui ont été commandées par les comics-Shop.

La première bonne surprise de cette initiative, les nouvelles séries se différencient de l’ancien univers Ultimate ce qui évite un effet de redite qu’on aurait pu craindre de la part de Marvel. Chaque titre à sa propre identité, et offre une vision plus internationale, alors que l’ancien univers était très centré américain.

Ultimate Spider-Man (USM) fera plaisir aux fans du couple Peter Parker et Mary-Jane , où Jonathan Hickman propose une vision ne manquant pas d’humour qui sait jouer avec la mythologie classique du personnage et propose des changements intéressants. Ultimate X-Men propose un univers propre à l'auteur, proche de l’ambiance des mangas. Il met en avant la culture japonaise et aborde des thématiques dures sur la jeunesse. Ultimate Black Panther est le titre le plus classique de cet univers que ce soit dans son histoire, très blockbuster, et c’est un point d’entrée idéal pour ceux qui veulent découvrir l'univers de Black Panther après avoir vu les films du MCU. Enfin Ultimates est le plus lié au fil rouge de cet univers en proposant des épisodes forts, et réussit l’exercice périlleux d’introduire un nouveau héros par numéro.

Un autre élément qui le différencie encore de l’ancien univers Ultimate c’est que chaque série se déroule en temps réel (USM est la série qui représente le mieux le concept avec à chaque fois le nom du mois au début d’un nouveau numéro, pour bien signifier le temps qui passe).

Dans les petites faiblesses, contrairement à l’ancien univers Ultimate, il faut un peu plus de connaissance de la mythologie Marvel, notamment dans la création de ce monde qui convoque un vilain qui a déjà un passif. C’est peut-être un moins bon point d’entrée que l’ancien univers Ultimate.

En-tout-cas, L’année 2025 sera importante puisque devrait arriver le premier event de cet univers, ainsi qu’une maxi-série sur Wolverine. La grande question est de savoir si l’univers Ultimate continuera longtemps après le point de chute actuel correspondant au retour du Maker ?

Où trouver en VF ? : C’est chez Panini Comics qu’on peut trouver la version VF. Les titres sont publiés depuis octobre 2024 dans un bimestriel : Ultimate Universe, dans le même format que Marvel Comics en softcover. On ne sait pas s'ils connaîtront une publication en librairie.

Retour de l’univers Valiant

Valiant Comics a connu des années compliqués depuis quelques temps, mais cette fois-ci ça semble être mieux avec la licence qui reprend de la couleur. Grâce au partenariat avec Alien Books, qui a permis à Valiant Comics de proposer plus d’un comics par mois. Toutefois, il n’y a toujours pas de séries régulières. L’éditeur fonctionnant plus par mini-séries de 2 à 4 numéros. Les moyens financiers pour recruter les auteurs et dessinateurs ne sont plus les mêmes, mais un effort a été fait pour continuer cet univers avec des idées nouvelles.

Cette année, la nouvelle direction éditoriale a mis en place un plan global menant à un nouvel event Resurgence of the Valiant Universe au pitch intéressant qu’on peut grossièrement comparer à Civil War dans l’univers Valiant avec ses avantages comme ses défauts.

Maintenant la vraie question, c’est de savoir comment va évoluer la situation de l’éditeur. On sait que Valiant va prendre la même direction que d’autres éditeurs avec Valiant Beyond qui se veut comme l’univers Ultimate, Absolute et Energon Universe. Un point d’entrée neuf de l’univers, tout en continuant l’univers actuel. Il faut voir si ça s'accompagne par le retour de séries régulières ou s’ils continueront leur fonctionnement en mini-séries.

Où trouver en VF ? : Chez Bliss Edition quand le retard sera rattrapé, mais ça devrait commencer dès l’année prochaine 2025. À voir le format de publication qui sera adopté vu que le nouvel éditeur Alien Books fonctionne beaucoup sous format de mini-série en 2 numéros. Ce qui n'est pas très dense pour un comics VF.

X-Men from the Ashes

La licence X-men est plus forte que jamais et ça Marvel l'a bien compris. En mettant l’éditeur Tom Breevort qui est derrière la revitalisation de la franchise Avengers dans les années 2000. Marvel veut répéter le même schéma avec l’arrivée dans un futur (lointain ?) des X-men dans le MCU. Ce changement d’éditeur est accompagné par un retour au statut quo classique des mutants hais par l’humanité qui s’éloigne de l’ère précédente. Une ère qui aura revitalisé l’univers des X-Men après quelques relances qui avaient du mal à rencontrer le succès des années 90 et 2000. Si la fin de Krakoa a été mitigée, elle reste satisfaisante.

Si on doit faire un premier bilan de cette nouvelle période, il faut avouer qu’on retourne à un statut quo vraiment classique des X-Men, avec quelques conséquences de Krakoa qui sont prises en compte. La transition entre les deux ères n’est pas toujours bien faite, mais il y a une tentative pour la faire.

Pour le moment, rien ne change vraiment des autres périodes X-Men. On retrouve dans chaque titre ce l’essentiel d’un comics X-men classique. À part deux-trois surprises, les équipes créatives ne sont pas mémorables non plus. On peut noter qu’il y a une création importante de nouveaux mutants dans différents titres, et que contrairement à Krakoa, il y a aussi plus de séries régulières sur des personnages solo en plus de Wolverine (Phoenix, Storm, Psylocke, etc.)

Cela ne veut pas non plus dire que la franchise avance sans plan global. Les différentes séries se répondent plutôt organiquement. On sent l’influence éditoriale de Krakoa sur ce point avec des liens qui se font entre plusieurs titres. Un plan global semble aussi se dessiner avec de nouvelles menaces qui vont sûrement se développer dans les mois à venir.

En-tout-cas, si la qualité est subjective, l’argent l’est moins. Là encore plus que jamais les X-Men ont prouvé qu’ils vendaient énormément. Les numéros se placent souvent dans les top 10 des meilleures ventes des listes hebdomadaires de Bleeding Cool et certains numéros un ont connu plusieurs réimpressions.

Ce relaunch continue à refaire de la franchise des X-men une force pour Marvel alors que ses autres franchises semblent ne plus intéresser personne. L’état de la franchise Avengers en est un bon exemple de décrépitude, où il y a quelques années, on avait au moins 2-3 séries régulières autour de la franchise, maintenant il n’y a plus qu’un titre. La franchise va continuer de s’élargir avec l'arrivée de nouveaux titres, comme Magik, Deadpool/Wolverine, Weapon X, etc. Et un premier gros crossover entre les titres mutants est prévu pour mars 2025.

Où trouver en VF ? : Chez Panini Comics comme toujours. Comme pour la période Krakoa les titres du relaunch seront publiés dans bimensuel softcover : X-Men. Pour la librairie, les titres devraient arriver en Marvel Deluxe comme pour certaines séries de la période Krakoa.

Label Ghost Machine

Il n’y a pas que les licences qui ont fonctionné cette année, on a aussi des créations originales qui fonctionnent et c’est notamment le cas du lancement d’un nouveau label chez Image Comics. L’investigateur de ce label est Geoff Johns, l’ex-scénariste en chef de DC et ex-président de DC Films qui a décidé de voler de ses propres ailes en proposant ses créations originales. Il est accompagné de scénaristes et dessinateurs de haute volée qui ont su faire leurs preuves chez DC Comics comme Gary Frank (Doomsday Clock), Ivan Reis (Green Lantern), Peter J. Tomasi (Batman & Robin), etc.

L’une des ambitions de cette compagnie est d’aider les auteurs qui y participent à bénéficier des profits que vont engendrer leurs créations notamment pour des adaptations sur d’autres médias.

Ce Label propose 4 univers partagés indépendants qui ne sont pas dans le genre Super-héros (Enfin à part un univers), chacun ayant leur propre thématique :

- L'univers The Unnamed centré sur un groupe de héros à travers l’histoire. On y retrouve les séries Geiger, Junkyard Joe et Redcoat, toutes écrites par Geoff Johns.

- L’univers Rook : Exodus un univers futuriste SF où vit le personnage de Rook, créé par Geoff Johns et Jason Fabok.

- L’univers Family Odysseys, plus dédié aux séries jeunesse ou familiale où se trouve The Rocketfellers et Hornsby and Halo de Peter J. Tomasi.

- Enfin l’univers Hyde Street un univers partagé d'horreur avec le titre Hyde Street par Geoff Johns et les one-shot It Happened on Hyde Street.

Tous les titres qui ont été lancés ont été des succès de ventes pour le moment, même s’il faut reconnaître que pour l’instant seulement Geoff Johns et Peter J. Tomasi écrivent les titres, ce qui n’offre aucune diversité pour voir d’autres scénaristes écrire sur ces univers.

Où trouver en VF ? : Chez Urban Comics qui va pour le moment continuer à publier les titres de l’univers Unnamed. Quant aux trois autres univers, il faudra attendre pour voir s’ils arriveront en VF.

Teenage Mutant Ninja Turtles

Cette année, la licence fête ses 40 ans, et reste toujours aussi solide malgré les années qui passent. Pour fêter cet anniversaire, la série principale a connu un relaunch. Le premier depuis qu’IDW a récupéré la licence comics en 2011. Un relaunch qui tombe à pic pour un titre qui avait besoin d’une nouvelle direction, car la série écrite par Sophie Campbell avait un rythme plus lent et différent des 100 premiers numéros qui ont divisé les fans.

Cette nouvelle série est accompagnée d’une équipe créative de haute volée avec un très grand scénariste, Jason Aaron, et des dessinateurs de haut niveau aux styles marquées. Rien que pour les quatre premiers numéros, on retrouve Rafael Albuquerque, Joelle Jones, Cliff Chiang et Chris Burnham, et pour le second arc, c’est Juan Ferreyra qui s’occupe des numéros suivants. Là encore ce relaunch est un succès puisqu’on a eu 300 000 pré-commandes rien que pour le numéro un. Maintenant, c’est à voir sur le long terme si l’auteur est prévu pour un long run ou seulement quelques numéros pour revitaliser le titre avant un nouveau scénariste.

Ce relaunch ne s'est pas non plus fait seul, puisqu’il est accompagné de deux titres réguliers qui développent certains axes et personnages de l’univers avec Nightwatcher et Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Nation. Le premier se concentre sur un nouveau héros à New-York pendant l’absence des tortues ninjas, et le second est une série anthologique servant à faire le pont entre le numéro 150 et la nouvelle série TMNT. Une habitude qui s'était un peu perdue avec la période Sophie Campbell d’avoir d’autres titres pour approfondir son univers.



Où trouver en VF ? : Chez HiComics qui est l’éditeur de la licence en France. Quand à savoir quand c’est une autre question. L’éditeur a publié le tome 3 sur 7-8 tomes de TMNT Reborn. Vu le rythme de publication, il faudra attendre un petit moment avant que ça n'arrive en France (à la louche, 2027 dans le meilleur des cas). On ne sait pas non plus si les autres séries régulières seront publiées.

Absolute Universe

Dernière grande initiative lancée par DC, c’est aussi la plus récente à l’heure où j’écris ce texte. Contrairement à d’autres projets qu’on a vu plus haut, c'est un projet de longue date mis en place en interne par Scott Snyder depuis 2 ans. Le but de cet univers Absolute, c’est de proposer une version ré imaginée et moderne des Super-héros DC, qu’on pourrait résumer par l’univers DC version Ultimate. Toutefois, on le rapprocherait plus de l’univers Ultimate actuel où les Super-héros ne sont pas la force dominante. En effet, le point d’orgue de cet univers, c’est de faire de ses Super-héros des marginaux qu’on dépouille d'éléments qui les caractérisent dans l’univers classique (Par exemple avec un Batman sans argent, Wonder Woman seul Amazone de ce monde et Superman sans foyer).

Si l’aspect esthétique des costumes de Superman et Wonder Woman fait penser aux New 52, cet univers s’en détache rapidement alors qu’au vu des visuels, on aurait pu s’attendre à une ambiance sombre et dépressive. En effet, chaque personnage est réinventé dans un univers où ils ne sont pas la force dominante, mais on garde l’essence des personnages et leur aspect héroïque. L’univers est facile d’accès, mais sera peut-être plus intéressant pour ceux qui connaissent déjà leur version classique tant certaines réinventions s'éloignent de ce qu'elles sont habituellement (Exemple, Wonder Woman, est plus portée sur la magie que dans toutes ses versions alternatives).

On retrouve majoritairement des scénaristes vétérans pour les séries à venir qui n’ont pour certains plus rien à prouver. C’est pareil pour les dessinateurs même si cette initiative met plus en avant des dessinateurs moins en vogue dont certains savent proposer des styles marquants.

Si on n’a pour l’instant que trois séries pour se forger un avis et que les autres titres annoncés s'annoncent plus intrigants (notamment Absolute Martian Manhunter ) le constat global est positif. Chaque titre est très bon, et à sa propre identité grâce aux dessinateurs et aussi aux scénaristes. Pour Absolute Batman Scott Snyder, évite le copier-coller avec son run de l’univers classique et propose un Batman plus proche du peuple dont certaines réinventions de son entourage comportent quelques similitudes avec USM de Jonathan Hickman.

Absolute Wonder Woman est une histoire épique par les adversaires et grâce à son dessinateur qui joue avec les cases pour proposer des scènes dantesques, mais les réussites des numéros seront des simples interactions où la compassion de wonder woman en ressort de plus belle que jamais. Enfin Absolute Superman est pour le moment une brillante réinvention de Krypton et de Superman qui apporte une dimension politique plus forte que jamais avec un Superman moins omnipotent qui garde ses idéaux.

En tous cas Absolute DC est aussi une réussite avec de très bonnes ventes pour chaque série (Plus de 200 000 commandes pour le premier numéro Absolute Batman ). L’éditeur prévoit de nouveaux titres à venir et un crossover serait à prévoir dans les années à venir.

Où trouver en VF ? : On ne connaît pas le système de publication des titres Absolute par Urban Comics. On sait pour le moment qu’un numéro Collector permettra de lire les premiers numéros des trois premières séries Absolute en mars 2025. En toute logique avec les premières annonces de l’éditeur qu’on a eu pour 2025, les titres Absolute devraient arriver aux alentours de la seconde moitié de 2025.