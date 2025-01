Les adaptions de comics de 2025

Après avoir fait le bilan de l’année 2024, il est temps de se tourner vers le futur. Que nous réserve 2025 en termes d’adaptations de comics ?

Films

Captain America: Brave New World : Premier film du MCU de cette année, et je vous avoue que c'est celui qui m’intéresse le moins. Les bandes-annonces jusqu’à présent ne m’ont pas vraiment convaincu, et ce, malgré la présence d’Harrison Ford en Thaddeus Ross / Hulk Rouge, Giancarlo Esposito en Sidewinder et Tim Blake Nelson dans le rôle du Leader, plus de 15 ans après L’Incroyable Hulk . Les projections tests ne sont pas très concluantes et les effets visuels ont l’air de reprendre les pires travers de la méthode Marvel version MCU. Si on ajoute à ça la présence de Sabra qui est dans le contexte actuel très problématique, surtout au vu de l’exploration d’un potentiel Deep State dans le film, ce dernier n’a vraiment pas les bonnes cartes en main pour réussir. Aussi bien pour des raisons purement créatives que pour des raisons extérieures à ce quatrième volet, je redoute son arrivée, même si je donnerai au film sa chance bien sûr. Nous aurons en tout cas la réponse assez vite, puisque la sortie est prévue dans nos salles obscures le 12 février 2025.



Thunderbolts* : C’est tout l’inverse pour le prochain film du MCU. Je n’attendais rien de ce Suicide Squad version Marvel, et pourtant, les différents aperçus me semblent pour le moment très convaincants. On filme dans des décors naturels, les scènes d’action ont l’air bien filmées et le film reste assez vague sur son histoire donc on garde une certaine partie du mystère. J’espère bien évidemment que l’écriture sera au niveau, et surtout que le film gère bien les niveaux de puissance de chacun dans l'équipe, et en leur donnant des spécificités. Car pour rappel, on a 4 super-soldats, Ghost qui peut traverser les murs et Yelana, une espionne. Si l’antagoniste du film est réellement qui on pense (chut chut pas de spoilers), il va falloir travailler les échelles de puissances et rendre tout le monde unique. Sans être le film que j’attends le plus côté Marvel cette année, je me laisse être assez optimiste, et mine de rien, avec le MCU ça n’arrive plus si souvent ces derniers temps. Sortie prévue le 30 avril 2025.



Superman : Sans surprise, c’est le film de super-héros que j’attends le plus, mais également celui que je redoute le plus. Ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau film Superman sort dans nos salles donc je suis bien évidemment curieux de cette nouvelle interprétation. Mais c’est également le vrai début du DCU, il faut donc que le film ne se plante pas pour que tout le reste ait une chance de voir le jour. Et de plus, Superman a souvent été maltraité par ses adaptations, et j’aimerais voir pour une fois le Superman que j’aime autant, à l’opposé des clichés que le grand public lui reproche, c’est-à-dire intéressant et trop puissant. La force du personnage est ailleurs et il serait temps que le personnage reprenne sa place comme le plus grand des héros. J’attends beaucoup de ce film, donc j’ai le potentiel d’être très satisfait, comme d’être très déçu. La bande-annonce sortie il y a peu m’a globalement convaincu, avec des éléments clés de sa mythologie déjà en place, et une identité visuelle qui fait très comics, ce qui me fait toujours plaisir. Je reste cependant prudent, car la chute pourrait bien faire très mal en cas d’échec. Verdict le 9 juillet 2025 au cinéma.



The Fantastic Four: First Steps : Le film Marvel que j’attends le plus, promettant un nouveau chapitre pour le MCU. Une dimension alternative rétro futuriste, un casting excellent pour la première famille de Marvel, le réalisateur derrière WandaVision et Michael Giacchino à la musique, bref plein de beau monde talentueux qui peuvent créer le nouveau souffle que Marvel Studios a tant besoin. Les costumes font très années 60, Galactus a vraiment l’air d’être un mec violet géant, HERBIE est présent, le film à l’air d’aller à fond sur le kitch, le coloré, en assumant l'aspect visuel des comics, et moi ça, ça me plaît. On en a très peu vu, mis à part quelques images officielles peu révélatrices et un teaser pas très officiellement publié sur Internet, qui laisse présager que le film prend une direction qui me semble plutôt pertinente pour les Quatres Fantastiques. En attendant le 23 juillet 2025 pour sa sortie, une bande-annonce officielle ne devrait plus trop tarder.

Séries TV

Your Friendly Neighborhood Spider-Man : Dès ce mois-ci, Marvel enchaîne très peu de temps après la fin de What If…? avec la nouvelle série Spider-Man , censée elle aussi proposer une version alternative du MCU, où Peter n’a pas été le protégé d’Iron Man. On ne sait pas vraiment grand-chose du projet, qui a été annoncé il y a longtemps. On avait pu voir un aperçu de Norman Osborn , de Daredevil et d'autres personnages emblématiques liés au Tisseur mais pas que. Mais la série a changé de nom entretemps, et hormis le générique rendant hommage à la série animée des années 60 et quelques secondes dans un aperçu des productions Marvel Studios en 2025, on ne sait pas grand chose du projet . Puisque l'univers semble bien parti pour me jouer des tours, quelques heures après avoir fini cet article, Marvel décide de sortir la première bande-annonce pour la série. Deux minutes pour présenter le contexte de la série, ses ressemblances et ses différences par rapport au MCU. On a également eu droit à un aperçu des personnages et du style graphique qui risque d'être clivant. La série sort le 29 janvier 2025, soit dans moins d'un mois.



Daredevil: Born Again : Une série qui a l’origine était orientée plus sur Matt Murdock et son travail d’avocat avec peu de liens aux anciennes séries Netflix. Entretemps, Marvel a rouvert sa filliale télévision (du moins symboliquement) et a revu son approche quant aux productions télévisuelles et au streaming. Pour un parcours plus détaillé de ces changements, je vous invite à aller consulter l’article que j’avais écrit sur le sujet. Depuis, le projet a bien renoué avec ses racines netflixiennes. On fait revenir un showrunner de The Punisher , on remet les personnages secondaires tel que Karen, Foggy et Frank Castle et puis il y a Fisk et Bullseye, en somme tout ce qui avait fait le succès des trois premières saisons. On aura également le méchant Muse et le justicier White Tiger et bien plus encore. Si on a eu l’occasion d’avoir quelques photos de tournage, les images de la série elle-même se font rares, avec quelques secondes par-ci par-là, des fuites pour les plus rusés d’entre vous. Ce qu’on sait pour sûr, ce que Fisk se présente à la mairie de New York et cela risque de compromettre la paix fragile entre l’avocat et Le Caïd. Sortie sur Disney+ le 4 mars 2025.



Les images se font de plus en plus rares, car on entre désormais dans la zone des projets qui sortent dans plus de six mois. Je ne peux que vous conseiller de vous armer de patience pour en savoir plus sur les projets évoqués à partir de maintenant.



Ironheart : La série spin-off sur Riri Williams, qui fera face à The Hood, avec de toutes nouvelles armures, avec au casting Anthony Ramos, Alden Ehrenreich en plus de Dominique Thorpe dans le rôle éponyme. Peut-être une promesse de revenir aux sources avec une histoire de course à l’armement, nous rappelant les deux premiers Iron Man . Décollage le 24 juin 2025 sur Disney+.



Eyes of Wakanda : Une série qui retrace l’histoire de Wakanda et des différentes aventures qui ont eu lieu pour protéger le vibranium et ses secrets. On change de style visuel par rapport à What If…? et un Iron Fist (probablement du passé) fera son apparition, donc je suis forcément intrigué ! Sortie prévue sur Disney+ le 6 août 2025.



Peacemaker Saison 2 : La seconde saison de Peacemaker devrait nous expliquer les couacs de continuité déjà présents et éventuels de cette nouvelle chronologie du DCU. Outre les personnages de la première saison qui devraient tous revenir, on sait que Rick Flagg Sr. sera de la partie (probablement pour venger la mort de son fils, tué par Peacemaker dans The Suicide Squad) mais au-delà de ça, on en sait pas plus. Sauf qu’il y aura un nouveau générique qui a pour but d’aller encore plus loin que le premier. À surveiller donc. Sortie prévue sur Max en août 2025.



Marvel Zombies : Probablement dérivé de l’épisode zombie de What If…?, on ne sait pas trop encore si le projet en est une suite ou au contraire une adaptation plus proche de l'arc de Kirkman et Van Lente. On reprend le même style visuel que What If…? mais reste à savoir si on reste sur les mêmes règles de zombies que dans cette série ou si cette nouvelle adaptation se veut plus fidèle. Sortie prévue en octobre 2025 sur Disney+.



Wonder Man : Ce sera sans doute la série la plus méta du MCU. Simon Williams auditionne pour le rôle de Wonder Man, avec l'aide de Trevor Slattery, l’ancien Mandarin fantôche. Supervisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux), avec Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley dans les rôles principaux. Marvel clôture l’année avec ce projet prévu pour décembre 2025 sur Disney +.

2025 au cinéma comme à la télévision nous propose l’artillerie lourde des adaptations de héros hyper connus, mais en profite également pour nous donner des propositions plus risquées ou moins connues. Cette année, comme l'année qui vient de s’achever, servira à savoir si le genre super héroïque a juste traverser une mauvaise passe, ou bien s’il est mourant.