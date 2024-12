Un relaunch pour Amazing Spider-Man

Marvel a annoncé l'avenir de Spider-Man , et surtout de sa série principale, Amazing Spider-Man . Pour le moment, nous ne savions pas ce qui allait se passer après l'arc en cours intitulé 8 Deaths of Spider-Man (les 8 morts de Spider-Man ). En effet, Zeb Wells a fini son long run, et Joe Kelly le remplaçait pour cet arc. Désormais, nous savons que non seulement le scénariste restera sur la série, mais que celle-ci sera relancée au numéro 1 en avril.

Concernant les dessins, ils seront deux dessinateurs à se passer le flambeau : l'infatigable John Romita Jr et Pepe Larraz. La série débutera sur un Peter Parker sans emploi dont la recherche de job sera interrompue par le Rhino , armé par un mystérieux ennemi. L'éditeur Nick Lowe explique que Kelly ne devait faire à la base que l'arc 8 Deaths of Spider-Man , mais qu'il a demandé à devenir le scénariste régulier, et Marvel s'est empressé d'accepter. Amazing Spider-Man #1 sortira le 9 avril 2025.