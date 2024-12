Panini Comics promet le plein de Thunderbolts pour fin avril

Sortie du film oblige, Panini Comics va proposer plusieurs titres fin avril afin d'accompagner la sortie de Thunderbolts. Jusque-là, rien de bien surprenant. Là où cela devient déjà un peu plus intéressant, c'est que la liste des titres a été dévoilée sur la page facebook de l'éditeur.

Voici ce qui a été annoncé :

* Vous voulez découvrir les différentes itérations de l'équipe ? L'anthologie NOUS SOMMES LES THUNDERBOLTS est faite pour vous !

* Le troisième OMNIBUS : THUNDERBOLTS nous amène à la fin de la période Nicieza-Busiek avec Thunderbolts 64-75 et 100-109, Avengers/Thunderbolts 1-6, New Thunderbolts 1-18 et Zemo - Born Better 1-4.

* Juste après ? C'est Ellis & Deodato Jr qui prennent les commandes avec une équipe qui servira de base aux DARK AVENGERS !

* Enfin, retrouvez la plus récente incarnation de l'équipe par les scénaristes de la série Captain America : Sentinel of Liberty avec Bucky qui prend la tête du groupe dans THUNDERBOLTS : WORLDSTRIKE !

Alors, allez-vous vous laisser séduire par quelques titres ?