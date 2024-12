Avengers: Doomsday : Anthony Mackie, Benedict Cumberbatch et Chris Evans de retour

Ces derniers temps, plusieurs noms ont été confirmés pour Avengers: Doomsday et non des moindres. En effet, nous savons à présent que les acteurs Anthony Mackie et Benedict Cumberbatch seront de retour, respectivement en Captain America et en Docteur Strange.

Autre nom, plus surprenant, il a également été annoncé par The Wrap que Chris Evans serait également de la fête. Par contre, il est à noter que, concernant ce dernier, on ignore encore si c'est dans le rôle de Steve Rogers qu'il reviendra.

Dans tous les cas, une chose est sûre. Marvel sait comment caresser le fan dans le sens du poil.