Premières images BTS pour la saison 5 de The Boys

Qui dit tournage dit photos de tournage. Et The Boys ne semble pas échapper à la règle puisque deux images behind the scenes ont été dévoilées sur Twitter. Les deux images, réalisées dans le cadre du tournage de la cinquième et dernière saison de la série, ont été diffusées par Karl Urban et Eric Kripke, créateur de la série TV. Dans la première, nous retrouvons l'acteur en Billy Butcher tandis que, dans la seconde, nous voyons le créateur aux côtés de trois membres des Sept.

Les voici :

Pour rappel, la série ne fera son retour qu'en 2026. Entre-temps, vous aurez une nouvelle saison de Gen V, spin-off de The Boys.