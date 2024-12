Replay du Twitch du Jeudi 05/12 : Creature Commandos, Dragon Ball, Superman & Lois, Naruto et plus

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible durant quelques jours. Pour les intéressés, Vous trouverez l'intégralité du live ici.

Et pour ceux qui ne sont intéressés que par un sujet précis, voici les liens des différentes parties :

Le chapitre 1 de Dragon Ball, un chapitre représentatif de l'oeuvre ?

Les numéros #1 de la VO #3 :

Notre avis sans spoilers de Creature Commandos :

Notre avis sans spoilers sur Superman & Lois saison 4 :

- - -

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Pour commencer ce nouveau live, nous débuterons avec notre rubrique Les numéros #1 de la VO afin de traiter des dernières sorties US. Il y aura du Justice League, du Avengers, du Black Canary, du Teenage Mutant Ninja Turtles Vs Naruto, entre autre. Ensuite, anniversaire oblige, nous étudierons le tout premier chapitre de Dragon Ball qui fête ses 40 ans. A-t-il bien veilli ? Est-il représentatif de l'ensemble de la saga ? Nous tenterons de répondre à ces questions et plus encore. Après cela, nous vous donnerons notre avis sur Superman & Lois qui, d'ici là, aura tiré sa révérence. Enfin, nous vous donnerons également notre avis sur les premiers épisodes de Creature Commandos.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/secteur_2814, bonne journée à tous !

