Un (gros) super-vilain rejoint les West Coast Avengers

Ce mercredi, une nouvelle série West Coast Avengers sera disponible dans les comic book shop américains. Une nouvelle série qui mettra en avant une toute nouvelle incarnation de l'équipe des West Coast Avengers mais aussi une surprise de taille !

En effet, les covers des deux premiers numéros ainsi que quelques planches de West Coast Avengers #1 ont été dévoilées et ne laissent que peu de place au doute. Un super-vilain rejoint les rangs de l'équipe et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'Ultron, l'un des plus terribles adversaires des Avengers.

A noter qu'Ultron sera plus que le bienvenu du côté des gentils car nous savons d'ores et déjà que, dans ce premier arc, ils auront à affronter... Ultron... Un autre donc. Comme signalé, le personnage est apparu dans plusieurs planches qui ont été dévoilées sur le net. Pour les intéressés, vous les trouverez ici.