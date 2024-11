Your friendly neighborhood Spider-Man marque le retour d'anciens ennemis

La série animée Your friendly neighborhood Spider-Man fera ses débuts au mois de janvier. Avant cela, vous aurez un comics du même nom qui fera office de prequel, écrit par Christos Gage et dessiné par Eric Gapstur. Et si nous parlons aujourd'hui de cette future mini-série en cinq numéros, c'est parce que la cover du numéro 3 a été dévoilée. Et autant dire qu'elle devrait interpeller les nostalgiques des débuts de L'Araignée puisque cette dernière met en avant des méchants loin d'être omniprésents dans l'univers Marvel et qui, pourtant, sont apparus dès 1963 dans Spider-Man #10. Il s'agit de l'équipe The Enforcers composée à l'origine de Fancy Dan, Ox et Montana qui fera son retour.

Voici la cover :

Pour rappel, l'équipe a été créé par Stan Lee et Steve Ditko. Vous les retrouverez donc dans Your friendly neighborhood Spider-Man #3 soit en avril 2025.