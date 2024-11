Notre avis sur les dernières sorties VO #2 (dont 8 Deaths of Spider-Man)

JSA, Batgirl, Psylocke et plus encore

Tout comme nous l'avions fait il y a de cela deux semaines, le Secteur 2814 vous propose aujourd'hui encore son avis sur ses dernières lectures VO. L'occasion pour nous de vous parler du marché américain mais également, pourquoi pas, de vous donner un premier aperçu de ce qui pourrez bien arriver prochainement en France.

Pour cette fois, on oscille entre "plutôt bon" et "pas mal du tout". A noter, parmi tous les titres, un gros coup de coeur pour Little Batman #1 ainsi que notre avis sur le très attendu premier numéro de l'arc 8 Deaths of Spider-Man (et vous trouverez tous les autres titres traités en fin de news).

Pour rappel, les lives Twitch, c'est le jeudi 20h : https://www.twitch.tv/secteur_2814

Et bien sûr, vous pouvez retrouvez toutes nos anciennes vidéos sur youtube : https://www.youtube.com/@secteur_2814