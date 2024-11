Plus d'infos sur la fin de 8 Deaths of Spider-Man

Vous le savez, 2025 sera l'année du Docteur Doom. Pour autant, il ne faut pas penser que tous les autres univers vont attendre patiemment que les choses se passent. On peut même dire que cela bouge pas mal du côté de Spider-Man avec le lancement, il y a quelques jours, de 8 Deaths of Spider-Man .

Pour ceux qui l'ignorent, tout a commencé dans Amazing Spider-Man #61, un numéro durant lequel le Docteur Doom (et oui, toujours lui !) a chargé Peter d'une sacrée mission : affronter les huit héritiers de Cyttorak. S'il échoue, cela sera la fin de tout. S'il y parvient, c'est... bah c'est bien. Et pour l'aider, rien de tel qu'une bonne vieille armure magique. Je ne rentre pas plus dans les détails car vous aurez une vidéo à ce sujet plus tard dans la soirée :)

Si nous en reparlons aujourd'hui, c'est parce que plus d'informations sont tombées concernant la fin de ce récit.

Ainsi, nous savons que les X-Men et le Juggernaut (le Fléau en VF) se joindront au combat dans Amazing Spider-Man #67 et #68, des numéros qui seront tenus par Justina Ireland et Andrea Broccardo. L'aventure prendra suite et fin (normalement) avec Amazing Spider-Man #89.Deaths, écrit par Christos Cage et dessiné par Mark Buckingham.

Vous trouverez ci-dessous les covers ainsi que les synopsis desdits numéros :

Amazing Spider-Man #67, sortie le 12 février

Avec son patron, Cyttorak, s'en prenant au monde, le Fléau ne peut rester les bras croisés. Mais il ne s'agit pas d'une mission en solo... Les X-Men s'en mêlent pour aider Spider-Man à sauver le monde !

Amazing Spider-Man #68, sortie le 19 février

Les héritiers de Cyttorak sont trop puissants et Spider-Man a épuisé TOUTES ses vies supplémentaires. Est-ce la mort FINALE de Spider-Man ?

Amazing Spider-Man #68.Deaths, sortie le 26 février

A présent que Spider-Man est MORT, c'est aux X-Men de prendre les choses en mains et de sauver l'univers. Mais pourquoi s'affrontent-ils LES UNS LES AUTRES ?!?!

Bien sûr, MDCU, à travers le Secteur_2814, ne manquera pas de couvrir la fin de l'arc.

De votre côté, est-ce une lecture que vous attendez ?