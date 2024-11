James Gunn explique pourquoi le nouveau DCU commence par Creature Commandos

Plus que deux petites semaines avant le top départ de la série animée Creature Commandos. Et quoi de mieux pour marquer l'évènement que James Gunn qui en dévoile un peu plus sur l'envers du décor ? En effet, lors d'une interview, Gunn a expliqué pourquoi le nouveau DCU devait commencer par Creature Commandos. Visiblement, il s'agit d'un plan parfaitement huilé.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je ne sais plus. Je voulais faire un truc animé. Par chance, j'ai un grand CEO à DC Studios, moi-même. Alors j'ai donné le feu vert à ma propre série.

De quoi rassurer tous les sceptiques hum hum. Pour ceux qui désirent voir son intervention, vous la trouverez ici.

Enfin, notons que l'affiche finale a également été dévoilée. La voici :

De votre côté, allez-vous répondre présent ?