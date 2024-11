Replay du Twitch du mercredi 20/11 : Hi Comics, Urban Limited, lectures VO, Saint Seiya...

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible durant quelques jours. Pour les intéressés, Vous trouverez l'intégralité du live ici.

Et pour ceux qui ne sont intéressés que par un sujet précis, voici les liens des différentes parties :

Un avant / Un après #1 : Saint Seiya :

Un avant / Un après #2 : Avatar, le dernier maître de l'air :

Urban Limited chez Urban Comics : Une collection incontournable ou un objet de luxe ?

Les numéros #1 de la VO (Little Batman #1, JSA #1, Batgirl #1, The Amazing Spider #61 : 8 Deaths of Spider-Man #1, Alien Romulus, Black Lightning #1, Psylocke #1) :

HiComics et les TMNT : Pourquoi ça gueule ?

C'est déjà tout pour le replay de notre dernier live. On se retrouve très bientôt pour le live du 28 novembre !

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/secteur_2814

Youtube : https://www.youtube.com/@secteur_2814

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

- - -

Qui dit jeudi, dit... Ah non... Pour une fois, cela sera mercredi ! Je disais donc, qui dit mercredi dit live Twitch ! Et cette fois encore, autant dire que le programme est plutôt costaud. Pour commencer, la rubrique Un avant / un après nous permettra de parler d'une oeuvre qui nous a profondément marqué. Pour cette fois, nous parlerons dessin animé et, pour ma part, cela sera Saint Seiya / Les Chevaliers du Zodiaque. Ensuite, nous basculerons cette fois encore du côté Urban Comics de la force en parlant des comics Urban Limited qui sortiront le mois dernier. Après cela, nous ferons un point sur nos dernières lectures VO ce qui nous permettra, entre autre, de parler du très attendu premier numéro de 8 Deaths of Spider-Man . Enfin, nous avons fait un changement de dernière minute pour le dernier sujet afin de pouvoir revenir sur la polémique autour de Hi Comics et des Tortues Ninja et de tenter d'en comprendre les causes et les conséquences.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à jeudi 20h, bonne journée à tous !

