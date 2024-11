[Review VF] Klaus, la véritable histoire du père noël

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Klaus, la véritable histoire du père noël écrit par Grant Morrison et dessiné par Dan Mora. Il est sorti le 8 novembre pour 42 euros. Il contient les titres US Klaus #1-7 + Klaus and the Crisis in Xmasville + Klaus and the Crying Snowman + Klaus and the Life and Times of Joe Christmas + Klaus and the Witch of Winter.

Dans un monde médiéval fantastique, un trappeur itinérant du nom de Klaus entre dans l'enceinte de Grimsvig. Mais la ville a bien changé depuis sa dernière visite... Celle qui respirait la joie de vivre est désormais dirigée d'une main de fer par le tyran Magnus , qui a enrôlé de force tous les hommes valides pour travailler aux mines de charbon de la région. Et ce n'est pas tout : ses soldats sèment la terreur, interdisant la cérémonie du solstice d'hiver et sa traditionnelle remise de cadeaux. Sous ses airs taciturnes, Klaus sera-t-il l'homme capable de faire revenir le soleil dans le coeur des habitants ?

Il était une fois. Il était un endroit. Il était un homme. Aujourd'hui, tout le monde connait son nom, mais rares sont ceux qui savent qui il est vraiment... ou comment tout a début. Ceci est la plus grande histoire qui n'a jamais été contée.

Nouvelle édition de Klaus par Morrison et Mora. L'ouvrage est composé de la mini-série que nous connaissions déjà accompagnée de tous les one-shots le tout, dans un format plus grand que d'ordinaire. Il s'agit clairement d'un très beau livre et une belle initiative de la part d'Urban que l'on se doit de souligner. C'est un ouvrage que l'on peut très bien se procurer pour son propre plaisir mais également, pourquoi pas, en faire un beau cadeau de noël (c'est la période, non ?).

Le titre principal est intéressant à plus d'un titre. Non seulement, vous avez une véritable revisite du mythe du père noël (la promesse initiale est donc tenue) mais, en plus, le récit est plutôt bon. Sur certains points, il s'approche d'un univers médial fantastique mais tout en conservant une dynamique de véritable conte. Sur pas mal de points, l'histoire peut sembler assez convenue et pourtant, on tourne les pages bien plus vite que ce que l'on pourrait croire. Pour autant, on peut trouver une explication à cela. L'histoire et les rebondissements utilisés ne sont là que pour une seule chose : faire rêver. Autre point intéressant, nous avons une explication pour la plupart des éléments liés au père noël : les jouets, les enfants, l'immortalité, les cheminées...

Pour les amateurs de comics qui connaitraient déjà l'ami Morrison et pour qui cela pourrait être un frein, rassurez-vous. Pour une fois, l'auteur y a été doucement et nous propose ici un titre parfaitement accessible.

Ah, Lilli... C'était un début, mais... Il me faut un moyen de distribuer les jouets en secret, la prochaine fois.

Pour ce qui est des dessins de Dan Mora, ils sont bons. Non seulement les décors sont remarquables mais, en plus, il y a un soin tout particulier qui a été apporté aux scènes d'actions ainsi qu'aux personnages. A noter que certains visages prennent parfois une tournure un peu plus cartoonesque. A titre personnel, je n'ai pas vraiment apprécié cette approche mais bon... dans les faits, elle colle plutôt bien à l'univers de Morrison donc bon. Mention spéciale aux différentes créatures qui apparaissent ci et là dans le récit et qui sont bien pensées mais également bien exploitées sur les différentes planches dans lesquelles elles apparaissent.

En bonus, vous trouverez un épisode encré et commenté par Grant Morrison et Dan Mora ainsi que la galerie de couvertures.