Venom : The last dance passe la barre des 400 millions de dollars

Si ses débuts sur le sol américain ont été plutôt décevant, Venom : The Last Dance a réussi à surprendre plus d'un spécialiste en remontant la pente de la plus belle des manières. En effet, le film vient de passer la barre des 400 millions de dollars et, au final, il s'avère tout à fait possible qu'il fasse plus de recettes que Venom : Let there be Carnage.

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Sony puisque le film n'avait coûté que 120 millions de dollars au studio. Au final, Venom aura été une belle opération puisque les trois films n'auront coûté que 340 millions de dollars pour rapporter 1.8 milliards. Autant dire que cela doit faire bizarre pour Sony après les échecs Madame Web et Morbius.