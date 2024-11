Les Young Avengers reviennent en 2025

Lors du Comic Con de Tokyo Osaka, C.B. Cebulski, l'éditeur en chef de Marvel, a confirmé que les Young Avengers seront de retour pour 2025. Apparemment, l'éditeur est en train de réfléchir à la composition de l'équipe. Cette annonce est bien entendu liée au MCU qui a l'ambition de proposer une équipe d'Avengers plus jeune, et qui introduit des personnages de l'équipe, notamment Kate Bishop , America Chavez ou Wiccan.

Pour rappel, Young Avengers a été créé par Allan Heinberg et Jim Cheung en 2005. L'équipe était composée alors de Iron Lad (un jeune Kang le Conquérant), Patriot, Hawkeye (Kate Bishop), Stature (Cassie Lang), Asgardian (Wiccan) et Hulkling avec Vision en mentor. En 2023, Kieron Gillen et Jamie McKelvie l'ont fait revenir, avec comme héros, Wiccan, Hulkling et Hawkeye , ensuite rejoints par Kid Loki , America Chavez, Speed, Prodigy et Marvel Boy.

Si les noms de Kate-Hawkeye, Patriot, Hulkling et Wiccan ont été donné par Cebulski, aucun d'entre eux n'est garanti d'être dans l'équipe. Il faudra attendre une annonce plus formalisée pour en savoir plus.