Sasha Calle (The Flash) s'exprime sur la perte de son rôle de Supergirl

C'est lors d'un entretien avec THR que Sasha Calle s'est exprimée sur le fait d'avoir été remplacée pour le rôle de Supergirl. Celle qui a tenu le rôle de la super-héroïne dans le film The Flash parle d'une expérience difficile. Voici ce qu'elle a déclaré :

J'aimais tellement ce personnage. J'avais eu tellement de conversations concernant son avenir. Lorsque j'ai signé, c'était un deal pour plusieurs films. C'est commun lorsque vous signez pour rejoindre une franchise. Alors c'était vraiment déchirant pour moi, et c'était très déroutant. C'était une expérience difficile. Alors j'ai hâte de travailler avec des gens dans cette industrie qui voient ce que je peux apporter et qui ont hâte de travailler avec moi. Je peux tellement apporter. J'aime tellement mon travail, et je suis excitée à l'idée de botter des culs une fois encore. J'aime les films d'action. Que cela soit surnaturel ou non, je suis juste excitée à l'idée de continuer ces choses, avec ou sans ce rôle. Avec le recul, je le vois comme étant une très belle chose. On disait qu'une femme queer, une Latina, ne pourrait être Supergirl . Mais je l'ai été, et personne ne peut me retirer cela. C'est le plus important pour moi, j'ai fait quelque chose qui compte. Et que vous vous voyiez représenté en moi ou non, beaucoup de gens avaient vraiment un lien avec elle et l'aimaient.