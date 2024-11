Venom : The Last Dance : 207.000 entrées pour son premier jour en France

C'est ce qui s'appelle un top départ du genre solide. En effet, Venom : The Last Dance a réalisé 207.000 entrées pour son premier jour en France (ndlr : premier jour sous-entend tout de même qu'il s'agit en réalité du premier jour avec les chiffres de l'avant-première). Autant dire que les chiffres sont plutôt bons puisque Venom avait réalisé 190.054 entrées et Venom: Let There Be Carnage avait réalisé 161.674 entrées pour leur premier jour.

Bien sûr, reste à savoir si le film aura le même succès dans tous les pays.