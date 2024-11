Replay du Twitch du Jeudi 31/10 : Agatha, Venom, Tortues Ninja et plus !

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible durant quelques jours. Pour les intéressés, Vous trouverez l'intégralité du live ici.

Et pour ceux qui ne sont intéressés que par un sujet précis, voici les liens des différentes parties :

Dernières lectures

Notre avis sur Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Notre avis sur Agatha All Along

Pourquoi Venom est-il aussi apprecié ?

- - -

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Et une fois n'est pas coutume, nous vous proposons un programme 100% BD / adaptation de BD ! Ainsi, ce jeudi à partir de 20h, nous allons commencer par notre rubrique Dernières lectures. L'occasion pour nous de vous parler de Gantz, Daredevil, Zorro et autres. Ensuite, nous donneros notre avis sur les premiers épisodes de la série animée Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles et sur la saison 1 de la série Agatha All Along. Enfin, sortie de Venom oblige, nous vous proposerons de répondre à la question Pourquoi Venom est-il aussi apprécié ?

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur. Pour les intéressés, voici la chaine : https://www.twitch.tv/secteur_2814.

Je vous dis à jeudi, bonne journée à tous !