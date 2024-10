Venom : Conseil de lecture avant le film

Vous êtes fan des films Venom mais vous n'avez toujours pas passé le cap des comics ? Et si c'était le moment ? Avec la sortie de Venom : The Last Dance, nous vous proposons aujourd'hui quelques pistes afin de vous y mettre ou, pourquoi pas, afin de combler les trous.

Tout d'abord, c'est le Secteur 2814 qui a débattu sur les livres Venom afin de vous faire quelques propositions. Pour les intéressés, vous trouverez la vidéo ici et les différents ouvrages proposés ci-dessous :

Enfin, notez également que MDCU va, très prochainement, réaliser une mise à jour de son dossier "commencer les comics Venom ". Nous vous le proposerons dès que ce dernier sera prêt.

Bon dimanche à tous !