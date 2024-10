La New York Comic Con est derrière nous. Il est donc temps de faire le bilan et d'étudier avec un peu plus de recul les différentes annonces qui sont tombées. Aussi, nous vous proposons aujourd'hui en vidéo un recap ainsi que notre avis sur cet évènement qui aura duré pas moins de quatre jours.

Pour les intéressés, la vidéo est par ici.

Vous trouverez également les points abordés ci-dessous :