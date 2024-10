Venom : The Last Dance : Les premiers chiffres

Si le démarrage de Venom : The Last Dance était estimé à 150 millions de dollars, la réalité est parfois assez éloignée des projections des spécialistes. Reste à savoir ce qu'il en est pour le petit dernier de l'écurie Sony.

Tout d'abord, parlons avant-première. Le film a réalisé un jeudi d'AP à 8.5 millions de dollars aux Etats-Unis. Un chiffre que l'on peut considérer comme étant une base plutôt solide bien qu'il soit en-dessous des deux premiers opus (10 millions pour Venom premier du nom et 11 millions pour Venom: Let There Be Carnage).

Par contre, pour ce qui est des véritables premiers jours d'exploitation, c'est déjà un peu plus délicat. En effet, le film a récolté 13.5 millions de dollars sur le sol américain. Au total, le film a donc atteint un petit 22 millions de dollars au pays de l'oncle Sam. Et si c'est mieux que The Marvels ou encore Joker : Folie à deux, nous restons bien loin que les deux premiers opus Venom qui avaient atteint 32.5 millions de dollars pour le premier film et 37.4 millions de dollars pour le second.

Du coup, qu'en est-il par rapport aux estimations ? Le montant sera-t-il atteint ? Tout porte à croire que non. En effet, les spécialistes ont d'ores et déjà revu leurs prévisions à la baisse. En fin de compte, le film ne devrait pas atteindre150 millions de dollars mais 50 millions de dollars pour le premier week-end.