[Sorties Comics] Jeudi 24 Octobre

Voici le voyage de Judas Iscariot à travers la vie et la mort, cherchant un sens et une place dans « La plus grande histoire jamais racontée », puisque toutes les histoires ont fondamentalement besoin d’un vilain.

Judas Iscariot est l’une des figures les plus tragiques de la Bible - un acolyte, un traître, un antagoniste. Mais sans Judas, l’histoire de Jésus ne fonctionnerait pas. Avant sa naissance, il était déjà esclave de l’histoire et dans une religion fondée sur la rédemption et le pardon, un homme devait se sacrifier pour sauver l’humanité... mais cet homme ne se nommait pas Jésus. Voici son histoire, depuis son suicide jusqu'au tréfonds des enfers.



Écrit par Jeff Loveness (Apparition dans le ciel de Berlin-Est, Nova…), nominé aux Emmy Awards et WGA, et illustré par Jakub Rebelka (Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft), Judas est une odyssée visuellement saisissante qui suit Judas Iscariot à travers les profondeurs de l’enfer dans une histoire puisée entre les lignes de la Bible et des supposées hérésies dont l’Évangile de Judas fait partie.

Prix : 16.99€