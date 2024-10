Le film Spider-Man 4 confirmé

Avec les nombreuses rumeurs, il était de plus en plus évident qu'un prochain film Spider-Man avec Tom Holland de nouveau dans le rôle allait voir le jour. Le long-métrage est désormais confirmé par l'acteur. En effet, lors d'une interview dans le Tonight Show with Jimmy Fallon, le présentateur lui a demandé de confirmer le film, Holland a répondu : "Ca va se faire. [...] L'été prochain, on commence à tourner l'été prochain, tout est prêt, on y est presque, c'est super excitant. Je n'en peux plus d'attendre." Pour le moment, aucune confirmation ou autre commentaire de la part de Sony Pictures ou Marvel Studios, même si a priori, les scénaristes Chris McKenna et Erik Sommers devraient revenir, et la réalisation serait de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).