Blade retiré des sorties cinéma de 2025

Marvel Studios a communiqué sur son programme de sorties cinéma. Jusque-là, le nouveau film Blade devait sortir en novembre 2025. Cependant, il a rencontré plusieurs difficultés depuis son annonce en 2019, notamment pour trouver un réalisateur, mais aussi la pandémie, la grève des scénaristes, etc. Bref, il semblait étonnant que la date de sortie soit maintenue, et c'est désormais officiel : Blade ne sortira pas en 2025.

Du coup, le film pourrait sortir en 2026, notamment sur l'une des deux dates sans film associé réservées par Marvel Studios : le 13 février ou le 6 novembre. Nous attendrons d'en savoir plus, puisque pour le moment plusieurs autres films ont été annoncés sans date comme Armor Wars, Shang-Chi 2 ou le probable reboot des X-Men. De plus, il y a deux autres créneaux en 2027 (23 juillet et 5 novembre), et le studio a annoncé avoir réservé de nouvelles dates en 2028 : 5 mai et 10 novembre.

Bref, si 2024 était assez calme au cinéma pour Marvel, la suite devrait être un peu plus chargée. Il est en effet prévu 3 films en 2025, 3 films en 2026, 3 films en 2027, et donc 2 films en 2028. Voici le programme connu pour le moment :

FIN PHASE 5 :

Captain America: Brave New World (12 février 2025)

Thunderbolts* (30 avril 2025)

PHASE 6 :

The Fantastic Four: First Steps (23 juillet 2025)

Avengers: Doomsday (29 avril 2026)

Avengers: Secret Wars (5 mai 2027)

Blade (sans date)

Shang-Chi Sequel (sans date)

Armor Wars (sans date)