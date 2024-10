Une bande annonce pour 8 Deaths of Spider-Man

Zeb Wells termine actuellement son run sur Amazing Spider-Man , et nous vous annoncions la suite avec les 8 morts de Spider-Man . Cette histoire débutera le 13 novembre avec Joe Kelly au scénario et Ed McGuinness au dessin. Pour nous appâter, Marvel a diffusé une bande annonce présentant l'arc. L'intrigue a des liens avec Blood Hunt, donc attention si vous voulez vous garder la surprise. En gros, une menace ancienne et puissante menace le monde. Doom, désormais Sorcier Suprême, charge Spider-Man de s'en charger en lui donnant 8 vies supplémentaires.