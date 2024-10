[NYCC] Vertigo est de retour chez DC Comics

Souvenez-vous, c'était il y a 5 ans, DC mettait fin à son label Vertigo qui avait apporté tant de bonnes séries et de créativité. L'éditeur vient d'annoncer officiellement à la Comic Con de New York que le label était finalement de retour. D'ailleurs, la série The Nice House on the Lake et sa suite The Nice House by the Sea passeront sous cette nouvelle bannière Vertigo. Pour rappel, ce genre de contenu pour adulte avait été placée dans la collection DC Black Label suite à la fermeture de Vertigo. Difficile pour le moment de savoir ce que cela implique pour cette collection.

DC is officially bringing back the DC Vertigo Imprint



They are retro-positioning Nice House on the Lake and it's sequel as the first titles under that Imprint. pic.twitter.com/0reEyE0OyR — DCU Updates (@dcuworld) October 19, 2024