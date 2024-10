Un spinoff atomique pour Justice League en 2025

Dans la lignée de la relance de la Justice League dans la série Justice League Unlimited de Mark Waid et Dan Mora, DC a annoncé l'arrivée d'un spinoff. La nouvelle série se nomme Justice League: The Atom Project, et elle sera écrite par John Ridley et Ryan Parrott, et dessinée par Mike Perkins.

Comme le titre le suggère, trois super-héros seront au centre de l'histoire : les deux Atom (Ray Palmer et Ryan Choi) et Captain Atom (Nathaniel Adam ). Ils aideront à rendre leurs propres pouvoirs aux personnages qui les ont perdu. Justice League: The Atom Project #1 sortira le 1er janvier 2025 avec des couvertures alternatives de Dan Mora, Kevin Wada, Lucio Parrillo et Stephen Segovia.