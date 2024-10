[NYCC] Une nouvelle série solo pour Aquaman

DC All In s'enrichit

A l'occasion de la période DC All In qui fait suite à Absolute Power, de nouvelles séries sont lancées. Et Aquaman aura le privilège d'avoir la sienne. Le scénario sera de Jeremy Adams (Green Lantern, The Flash) et les desins de John Timms (Harley Quinn, Superman: Son of Kal-El ).

Petit spoiler concernant Absolute Power, les superpouvoirs des héros ont parfois été mélangés. Du coup, certains comme Aquaman possède de nouveaux pouvoirs. Même s'ils n'ont pas été précisés, d'après les couvertures, on peut imaginer que notre cher Arthur peut désormais manipuler l'eau.

DC a aussi révélé les nouveaux looks de Mera et d'Aqualad. Un nouveau personnage, Dagon, viendra aider Aquaman dans sa quête. Ensemble ils devront lutter contre de gigantesques kaijus formés d'eau. Aquaman #1 sortira le 8 janvier 2025, avec des couvertures alternatives d'Ivan Reis, Brad Walker, Salvador Larroca et Christian Ward.