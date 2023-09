Première bande-annonce pour Aquaman 2

Peu de récord après le triste record battu par Aquaman et le Royaume Perdu, celui d'avoir la bande-annonce le plus tardive avant la sortie d'un film du DCEU, il semblerait que Warner Bros s'est enfin réveillé et a fini d'oublier que le long-métrage existe encore. Alors que le studio n'a apparemment pas foi dans le projet (alors que le premier film a dépassé le milliard de dollars de recettes), la bande-annonce ne laisse pas présager d'une catastrophe. Mais bon, patience et attendons pour la sortie du film pour en juger.

Cette fois-ci, le focus est sur la relation entre Arthur et son frère Orm, qui doivent former une alliance instable pour arrêter Black Manta , rendu surpuissant grâce au Trident Noir.

Et pour les connaisseurs de l'histoire d'Aquaman dans les comics :

Attention Spoiler le bébé d'Arthur et de Mera court un très grave danger !



Aquaman et le Royaume Perdu, réalisé par James Wan, est prévu pour le 20 décembre 2023.