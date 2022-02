Une série DC Black Label pour Aquaman

Un nouveau personnage historique de DC Comics va rejoindre le Black Label. À partir de juin 2022, l'éditeur publiera une mini-série dédiée à Aquaman intitulée Aquaman : Andromeda.

Ce titre en 3 numéros sera écrit par Ram V, le scénariste en vogue chez les Big Two (Justice League Dark, Venom, Catwoman), et illustré par l'excellent Christian Ward (Invisible Kingdom, Black Bolt).

Décrit comme un titre d'horreur psychologique dans les profondeurs de l'océan Pacifique, Aquaman se rendra au mystérieux Point Nemo où une structure extra-terrestre semble se réveiller et attire la curiosité de Black Manta mais aussi d'une équipe mélangeant scientifiques et soldats à bord de l'Andromeda, vaisseau sous-marin alimenté par un trou noir.

Le scénariste a ainsi expliqué à CBR que d'habitude "les séries Aquaman ont tendance à s'orienter vers la magie et la fantaisie" et qu'il voulait "présenter une idée fraiche et nouvelle", d'où l'approche plus science-fiction de cette mini-série.

Le média américain a également dévoilé ce qui semble être la couverture du premier numéro et des planches intérieures pour admirer le travail de Christian Ward.

Aquaman : Andromeda #1 arrive le 7 juin 2022.