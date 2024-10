Le Frankenstein de Mignola de retour

Dark Horse a annoncé une nouvelle histoire de Frankenstein située dans l'univers d'Hellboy. Son titre est Frankenstein: New World - The Sea of Forever, et elle arrivera en 2025. Si elle sera chapeautée par Mike Mignola, il est accompagné au scénario par Christopher Golden et Thomas Sniegoski. Les dessins seront Peter Bergting accompagné de Michelle Madsen à la couleur.

Il s'agira de la suite de Frankenstein: New World qui était sorti en 2022, où une fille nommée Lilja réveille le monstre 1000 ans après la fin du monde. L'équipe artistique est d'ailleurs la même, et continuera d'explorer ce nouveau monde. Espérons que Delcourt en propose une traduction.