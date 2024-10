DC lance une nouvelle collection de webcomics

Outre-Atlantique, DC a une plateforme de lecture en ligne similaire à Marvel Unlimited, intitulée DC Universe Infinite. Afin de s'ouvrir à un nouveau lectorat, l'éditeur va y proposer à partir du 20 novembre une nouvelle collection. Son nom est DC GO! et le principe est de regrouper des bandes dessinées à défilement vertical.

Elle sera composée de créations originales et d'anciens contenus recomposés pour coller au format. Trois titres originaux sont déjà prévus : Harley Quinn in Paradise écrit par CRC Payne (Batman: Wayne Family Adventures) et dessiné par Siobhan Chiffon et Cathy Le ; Nothing Butt Nightwing écrit par Patrick R. Young (Red Hood: Outlaws) et dessiné par Moy R. Marco (West Coast Avengers) ; et enfin Renaissance of Raven écrit par Sina Grace (Superman: The Harvests of Youth) et dessinée par Nico Bascuñan (Red Hood: Outlaws), Katherine Lobo (The Vampire Slayer) et Carola Borelli (Avengers Academy: Marvel’s Voices Infinity Comic).

Comme vous pouvez peut-être le deviner en regardant les couvertures, la cible parait être plutôt adolescente. DC semble vouloir surfer sur le succès de Webtoon. Pour les titres reformatés dans le format adéquat, il s'agit de Batman: Hush de Jeph Loeb et Jim Lee, All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely, et Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King et Bilquis Evely. Ces titres arriveront plus tard. Pour le moment, ces lectures ne seront pas disponibles en France, puisque DCUI ne peut être utilisé chez nous.