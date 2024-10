[Sorties Comics] Mercredi 16 Octobre

Panini Comics

Dans la Bordure Extérieure, des Jedi tels que Quinlan Vos, Yoda et Mace Windu combattent pour contenir les retombées de la Guerre des Clones, tandis que les clones d’élite du Bad Batch luttent pour leur survie. À bord du Faucon Millenium, on se prépare à l’assaut final contre la deuxième Étoile de la Mort au-dessus d’Endor.

(Contient les épisodes US Hyperspace Stories (2022) 9-12 et Hyperspace Stories: Jaxxo Annual (2023), inédits)

