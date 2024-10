Rob Liefeld de retour sur Youngblood

Ceux qui ont connu les années 90 et l'avènement d'Image se souviennent de Youngblood, la série créée par Rob Liefeld, et ses millions d'exemplaires vendus. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, vu l'accueil très mitigé en France, elle raconte les aventures d'une équipe de super-héros, a duré plus de 100 numéros, et le premier a dépassé le million de ventes, une première pour un comics indépendant non-Marvel/DC.

Image a annoncé le retour de Rob Liefeld pour une nouvelle série, en collaboration avec Scott Mitchell Rosenberg. Il sera à la fois au scénario et au dessin, pour un début en 2025. Il est aussi prévu Youngblood Vault Edition, un album cartonné grand format avec des scans des planches de la première série, ainsi qu'un facsimilé de Youngblood #1. Image les publiera en 2025 pour les 33 ans du titre.