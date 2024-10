Andrew Garfield de retour en Spiderman ?

La star britannique Andrew Garfield a récemment avoué lors d'une interview qu'il était ouvert pour rejouer le rôle de Spiderman , à quelques conditions. La co-star de la prochaine romance We Live in Time a dit qu’il porterait le costume à nouveau si le rôle était assez excitant, et s'il apportait quelque chose de nouveau et nécessaire à son personnage.

Je reviendrais à 100% si c’était la bonne chose à faire, si cela ajoute quelque chose, s’il y a un grand concept ou quelque chose qui n’a pas été fait auparavant, qui est unique et étrange et excitant et dans lequel vous pouvez vous enfoncer vos dents.

Garfield avait joué Spider-Man dans la série The Amazing Spider-Man , qui a été annulée après que les deux films n’aient pas réussi à se connecter avec le public.

L'acteur sera bientôt dans le drame romantique We Live in Time aux côtés de Florence Pugh.