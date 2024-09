La série Agatha All Along vue 9.3 millions de fois en sept jours

Si la série Agatha All Along a, durant un bon moment, eu cette réputation de spin-off pas forcément désiré, il semblerait que la tendance se soit inversée. En effet, les premiers chiffres sont tombés et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est pas mal du tout. Ainsi, pour sa première semaine, nous savons que le premier épisode a été vu 9.3 millions de fois sur Disney+.

A noter que, comme d'habitude, la plateforme de streamig ne s'est pas exprimé outre mesure sur les statistiques. Pour en savoir plus, il faut donc plutôt se lancer dans les calculs. Ainsi, par rapport à la durée de l'épisode et le nombre de téléspectateurs, nous pouvons supposés que le premier épisode aurait été vu pour un total d'environ 6.5 millions d'heures. Un nouveau chiffer qui permet de situer un peu mieux la série. Ainsi, elle serait au même niveau que Percy Jackson and the Olympians et The Acolyte mais tout en restant derrière Ahsoka.

A présent, reste à savoir si la série maintiendra le cap.