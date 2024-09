Le réalisateur Ridley Scott se lance dans les comics avec sa compagnie de production Scott Free, en collaboration avec un nouvel éditeur nommé Mechanical Cake, qui prévoit de publier trois séries de romans graphiques : Modville, Hyde et Nick. Son éditeur-en-chef sera Dave Elliott, le co-fondateur de Radical comics. Ridley Scott serait vraiment impliqué dans ces projets, et des noms d'artistes circulent comme Bill Sienkiewicz, Chris Weston, Dan Panosian, Brian Rood, Hendry Prasetya et Eko Puteh.

La série la plus avancée est Modville, dont le premier livre, sur un total prévu de 8, pourra être précommandé en mars 2025. Il s'agit d'un polar mélant science-fiction et southern gothic avec des humains IA ("mods") dans une future Nouvelle-Orléans. Le dessin est assuré par Hendry Prasetya et Eko Puteh. La série Hyde , quant à elle, imagine un monde où le Mr Hyde de Robert Louis Stevenson n'est pas mort et vit dans les rues de Londres, où il pratique des expériences sur d'autres. Enfin la 3ème série, Nick, est une histoire de guerre de Noël, imprégnée des légendes arcaniques nordiques.