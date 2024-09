[Sorties Comics] Vendredi 27 Septembre

Komics Initiative



Six mois après leur combat contre la sorcière Feng Po, Elodie, Sajen et Evelyn sont de retour à Wayfarer, et sy installent comme agriculteurs. Malheureusement, leurs journées tranquilles passées à cultiver la terre savèrent de courte durée lorsquun fléau commence à dévaster Solothus. Pour trouver un remède, Elodie et ses amis doivent se lancer dans une nouvelle quête. Et cette fois, il leur faudra traverser locéan jusquà Yalastra, la patrie des licornes. Mais y parvenir nest pas une tâche facile lorsque les maraudeurs et les monstres bloquent leur route à chaque tournant et que les fantômes de leurs actions passées reviennent les hanter.

