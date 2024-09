[Sorties Comics] Mercredi 25 Septembre

Panini Comics

Vita Ayala, Charlie Jane Anders, Jan Duursema, Rod Reis…



Les Nouveaux Mutants ne savent plus où donner de la tête. Occupée aux affaires de l'île Krakoa, Illyana Rasputin reste la souveraine de la dimension des Limbes, où elle retourne pour éviter que de mauvaises mains s’emparent du trône…

(Contient les épisodes US New Mutants (2019) 25-33 et New Mutants: Lethal Legion (2023) 1-5, précédemment publiés dans DESTINY OF X 3, 5-7, 11, 14, 17-19, 22-26)

Prix : 35€