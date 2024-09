Replay Twitch du jeudi 26/09 : The Penguin, The Mandalorian, Joker et plus

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible durant quelques jours. Malheureusement, suite à l'orage et aux coupures de courant qui suivirent, nous avons été obligés d'effectuer le live en plusieurs fois.

A peu de choses près, vous trouverez nos dernières lectures et notre avis sur le Mandalorian ici (en plus de nos premiers échanges autour du Pingouin )

Ensuite, vous trouverez notre avis sur le premier épisode du Pinguin et le débat autour des anciennes séries TV ici.

- - -

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Aussi, ce jeudi, nous allons commencer par vous présenter nos dernières lectures (nous parlerons du Joker , Darwin's game et de bien d'autres choses). Ensuite, nous allons faire le point sur la série TV The Mandalorian et sur ce que nous sommes en droit d'attendre pour la saison 4. Nous enchaînerons avec notre avis sur le premier épisode de la série TV The Penguin (ENFIN !). Et pour finir, nous terminerons, comme d'habitude, par un débat. Pour cette fois, nous allons tenter de répondre à la question suivante : Doit-on trouver du temps pour les anciennes séries TV ?

Voici le résumé :

Jeudi 26 septembre 20h-22h :

- Dernières lectures

- The Mandalorian

- The Penguin, que dire du permier épisode ?

- Débat : Doit-on trouver du temps pour les anciennes séries TV ?

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur. Pour les intéressés, voici la chaine : https://www.twitch.tv/secteur_2814.

Je vous dis à jeudi, bonne journée à tous !