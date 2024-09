Le dernier trailer de Venom : The Last Dance

Le prochain film Venom : The Last Dance sort dans un peu plus d’un mois, et c’est une véritable lutte pour rester unis qui attend Eddie Brock et Venom.

Les réalisateurs viennent de dévoiler la bande-annonce finale du très attendu troisième opus ce jeudi, qui met en lumière les efforts du duo pour ne faire qu’un, malgré de nouvelles forces prêtes à les déstabiliser.

Les mots de Venom , « Eddie, je suis avec toi jusqu’à la fin », prennent une signification toute particulière, puisque cette sortie marquera la conclusion de l'arc de Venom dans la franchise.

L’anti-héros, bien connu comme l’un des ennemis de Spider-Man dans les bandes dessinées Marvel, se retrouve face à un dilemme : rester uni à Eddie, son alter ego, alors que le monde semble condamné s'ils persistent ensemble.

La bande-annonce est fidèle à l’univers de Venom , où l'humour et l'action s'entremêlent. On y voit Tom Hardy dans une scène spectaculaire à la manière de Tom Cruise, accroché à un avion, avant de se retrouver face à des ennemis extraterrestres.

Une réplique marquante résonne : « Tant que Venom vivra, tout le reste devra disparaître », laissant les fans de Marvel émus à l'idée des adieux imminents entre Eddie et son symbiote.

Ce trailer révèle un élément clé du film : l'identité de la menace principale, qui n'est autre que Knull, le redoutable dieu des symbiotes.

Le redoutable antagoniste, est le créateur des symbiotes, y compris celui qui est lié à Eddie. Le Dr Payne (incarné par Juno Temple) révèle que les symbiotes ont trouvé refuge sur Terre pour échapper à Knull.

Celui-ci, terrifiant et impitoyable, est montré sur son trône, planifiant son assaut contre Eddie et Venom . Le duo possède un élément essentiel que Knull convoite, et ils devront se préparer à faire le sacrifice ultime pour empêcher qu’il ne tombe entre de mauvaises mains.

VOSTFR

VF