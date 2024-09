Les dernières news concernant Spider-Man au cinéma

Le prochain film animé Spider-Man devait sortir en mars 2024, mais il a été reporté indéfiniment, une nouvelle décevante pour de nombreux fans, surtout après le cliffhanger de Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Un rapport récent (relayé par DiscussingFilm) affirmait que le film ne sortirait pas avant 2027, Sony ayant décidé de remanier complètement l'histoire de Beyond the Spider-Verse pour des raisons créatives.

Cependant, le compositeur de la saga Spider-Verse, Daniel Pemberton, après avoir travaillé sur les deux premiers films, a démenti ce rapport, affirmant que les rumeurs concernant le retard prolongé et la refonte créative de Spider-Man : Beyond the Spider-Verse étaient tout simplement fausses.

Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi pour Marvel Studios, est en discussions très avancées pour diriger le film Spider-Man 4, toujours sans titre de Sony Pictures.

Cretton était auparavant attaché à la réalisation de Avengers : The Kang Dynasty, projet désormais abandonné à la suite de conflits d'emploi du temps et des problèmes juridiques liés aux accusations d'agression contre Jonathan Majors.

Le réalisateur a un contrat global avec Marvel Studios et a également dirigé des épisodes de la série à venir Wonder Man.

Il est évident que Tom Holland finira par reprendre son rôle de Spider-Man , bien qu'il soit encore en train de finaliser son contrat. De manière surprenante, le rapport mentionne également que Zendaya est en négociations avancées pour revenir dans le prochain film.

Cette nouvelle a surpris certains, car beaucoup pensaient que la nouvelle phase de l'histoire de Spider-Man impliquerait une séparation temporaire entre Peter et MJ , d'autant plus qu'après les événements du dernier film, elle ne se souvient plus de lui.