Le dessinateur John Cassaday est mort

John Cassaday, le dessinateur entre autres d'Astonishing X-Men et co-créateur de Planetary, nous a quittés à l'âge de 52 ans. L'artiste ne se destinait pas à une carrière dans les comics, puisqu'il a fait une école de cinéma et a d'abord travaillé à la télévision. Auto-didacte dans le dessin, son premier comics date de 1994, puis il dessine Negative Burn #28 en 1995.

Il cherche alors d'autres boulots dans le domaine, et s'occupe d'un numéro de Ghost pour Dark Horse en 1996. Il commence à s'installer, notamment grâce à son travail sur la série Desperadoes, chez l'éditeur qui deviendra Wildstorm Comics. Il se met alors à travailler pour DC et Marvel.

En 1998, il participe au lancement d'une nouvelle gamme de comics pour Wildstorm : c'est à ce moment qu'il crée, avec Warren Ellis, l'excellente série Planetary. Il developpe alors son style, qui devient plus réaliste. Il dessine une nouvelle série Captain America en 2002, mais aussi Astonishing X-Men, écrit par Joss Whedon, en 2004. Il gagne alors 2 Eisner Awards pour meilleur dessinateur et meilleur encreur.

Planetary se termine en 2009, et Cassaday travaille surtout sur des projets spéciaux, par exemple Uncanny Avengers en 2012, et la série Star Wars, de retour chez Marvel, en 2015. Après, on le voit plus souvent sur des couvertures. L'artiste s'est donc forgé une belle carrière, reconnue dans le monde des comics. Il est triste de le voir partir si tôt.