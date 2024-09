Une date de sortie pour Creature of Commandos

Après une première bande-annonce lors de la SDCC, une date plus précise a été donné pour la série Creature of Commandos. Le premier épisode sera disponible le 5 décembre 2024 sur Max, puis un épisode par semaine chaque jeudi jusqu’en janvier.

En plus de la date, James Gunn livre quelques détails sur la série animée. Il voit cette série comme un mélange entre les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, sans le côté sentimental/gentil des Gardiens . Les membres de ce commando n’étant pas tous forcément des personnages bons. Dans chaque épisode, on aura un moment consacré aux origines de chaque personnage du groupe. Pour rappel, l'équipe sera composée de Frankenstein (David Harbour), Bride of Frankenstein (Indira Varma), Doctor Phosphorous (Alan Tudyk), Nina Mazursky (Zoe Chao), Weasel et G.I. Robot (Sean Gunn), qui seront dirigés par Rick Flag Sr. (Frank Grillo).