Panini annonce de nouvelles séries pour la collection poche

Les Bigs News ont repris pour le début de l'année 2025, concernant les titres importants à venir. Parmi les différentes annonces que nous avons déjà eues, on commence par une annonce concernant la collection la plus récente de l’éditeur, Comics Poche.

En plus des séries en cours comme Civil War, Ultimate Spider-Man et The Boys, trois nouvelles séries rejoindront la collection poche en février et pas que du Marvel pour une fois.

On retrouvera Daredevil par Frank Miller qu’on ne présente plus, si ce n’est qu’il a révolutionné le personnage et son influence se ressent encore maintenant. Le premier tome contiendra Daredevil #158-161 et #163-172 pour 9,99 €.

C’est aussi un autre run culte qui rejoindra la collection, à savoir le Spider-Man de J.M. Straczynski, qui a lui aussi redéfini le personnage dans les années 2000. Le tome un contiendra Amazing Spider-Man (1999) #30-39, soit 256 pages pour le prix de 7,99€.

Enfin, c’est la série Kick-Ass de Mark Millar et John Romita Jr. qui rejoindra la collection avec un premier tome qui devrait regrouper la première mini-série pour 7,99€.

Bref, des titres culte à lire. Pour ceux qui n’ont pas encore eux l’occasion, c’est le moment idéal pour rattraper à prix réduit.