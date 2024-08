Le relaunch de West Coast Avengers dévoile le nouveau look de Firestar

Les Avengers ouvrent à nouveau leur franchise sur la côte ouest des États-Unis ! Pour les 40 ans de la série, Gerry Dugan et Daniel Kim font équipe pour construire le nouveau chapitre des Vengeurs du côté du Pacifique.

Pour l'occasion, quelques variant covers font leur apparition, dont une dévoilant le nouveau design de Firestar , dans la beauté habituelle des dessins d'Artgerm.

Le roster de cette nouvelle équipe inclut donc Firestar, mais également Spider-Woman, Iron-Man, War-Machine et un Ultron étrangement passé du côté des gentils.

Synopsis :

Ultron est de retour... mais repenti ? Iron Man et War Machine forme une nouvelle équipe d'Avengers - une qui inclut des méchants cherchant un chemin vers la rédemption. Leur raison ? Ultron, qui semble envers et contre tout, du bon côté de la loi... pour le moment. Mais est-ce que la réussite de cette réhabilitation garantit tout le succès de toutes les autres ? Spider-Woman et Firestar en doute. Et est-ce que toutes les bonnes actions d'Ultron peuvent l'absoudre de son terrible passé ?

WEST COAST AVENGERS #1

Écrit par Gerry Duggan

Dessin par Danny Kim

Couverture par Ben Harvey

Couverture alternative par Stanley "Artgerm" Lau

En vente en V.O. le 27 novembre