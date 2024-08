All-New Venom par Al Ewing en décembre 2024

Alors que la Venom War vient de débuter aux Etats-Unis, Marvel communique sur l'avenir du personnage en nous apprenant qu'Al Ewing n'en a pas fini avec le symbiote et qu'il écrira une nouvelle série All-New Venom sur un tout nouveau Venom.

L'auteur révèle que cette nouvelle série se démarquera de la précédente intrigue sur Venom, fini l'aspect cosmique des dernières années pour le moment. On revient à l'aspect urbain des premières histoires de Venom, avec un retour du symbiote à New-York qui risque de recroiser Spider-Man. L'histoire va aussi embrasser un style plus fun qui permet à l'auteur d'aller dans des idées plus folles.

L'un des gros mystères de cette nouvelle série concerne l'identité du nouvel hôte de Venom. Une liste de suspects déjà bien définie par l'auteur puisque soit Madame Masque, Rick Jones, Robbie Robertson ou Luke Cage aurait récupéré le symbiote pour devenir le nouveau Venom .

Pour les dessins de cette nouvelle série, c'est Carlos Gómez (Fantastic Four, The Amazing Spider-Man ) qui occupera le rôle.

En attendant la sortie du premier numéro en décembre, vous pouvez spéculer sur l'identité de ce nouveau Venom .